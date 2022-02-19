انخفاض جديد بنسبة اصابات كورونا الى 9%.. متى الوصول الى 3% حيث انتهاء الموجة؟

2022/02/19 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل العراق اليوم السبت تراجعا جديدا بنسبة اصابات كورونا بلغ 9% بعد ان كان 12% خلال الايام القليلة الماضية.وبحسب الموقف الوبائي فقد تم تسجيل 1234 اصابة جديدة باجراء 13180 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك تكون نسبة الاصابة 9% مايعطي مؤشرا على امكانية تراجع موجة الوباء حتى الوصول الى نسبة 3% […]

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