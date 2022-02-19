الفتح: تصريحات الحلبوسي مناقضة ويحاول التناغم مع المشروع العربي

2022/02/19 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، السبت، ان تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مناقضة ويحاول من خلالها التناغم مع المشروع العربي في العراق.وقال الهلالي لوكالة/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته لدولة مصر الأخيرة يحاول التناغم مع المشروع العربي من خلال تصريحاته وتغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف، أن […]

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