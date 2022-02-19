خبير يبين ثمانية أسباب لارتفاع أسعار المواد الغذائية ويقدم الحلول لتخفيضها

2022/02/19 | 16:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..قدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، السبت، جملة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متطرقا الى أبرز الحلول الكفيلة بتخفيض أسعارها.وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة /، إن “نسبة التضخم في قطاع الاغذية ارتفعت بنسبة 6.6% مقارنة مع بداية 2019″، مبينا ان “المواد الغذائية تمثل 28% من […]

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