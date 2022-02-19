تربية كردستان تحدد موعد تعطيل دوام المدارس بمناسبة اعياد الربيع

2022/02/19 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت تربية اقليم كردستان، اليوم السبت، موعد تعطيل دوام المدارس بمناسبة اعياد الربيع.وذكر مراسل وكالة ايرث نيوز، ان تربية اقليم كردستان قررت تعطيل دوام المدارس من ٥ إلى ٢٥ آذار بسبب قدوم نوروز وأعياد الربيع”.ويحتفل أكراد العالم بعيد النوروز في 21 من مارس/آذار من كل عام والذي يقترب من أن يكون […]

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