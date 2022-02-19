وزير الخارجية الصيني: “يجب احترام” مخاوف روسيا

2022/02/19 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

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دعا وزير الخارجية الصيني الغربيين ،اليوم السبت، إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقا سيضمن السلام.

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر اتصال بالفيديو “يحب أن تكون أوكرانيا جسرا بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة”.



وأضاف “جميع الأطراف تملك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب ايضا احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار”.

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