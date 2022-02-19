2022/02/19 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية: العراق يسعى لتأسيس حوارات إقليمية مباشرة تجمع دول المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:39

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