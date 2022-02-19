تصريحات جديدة للشيخة لطيفة.. ابنة حاكم دبي تطمئن الأمم المتحدة وتناشد الإعلام

2022/02/19 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي مفوضة حقوق الإنسان في باريس، مؤكدة أنها تفعل كل ما تريد وتتمتع بكامل الحرية من حيث السفر والتنقل وغير ذلك، حسبما نقلت صحف بريطانية.

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