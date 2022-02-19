صور حصرية لاكبر مقبرة في العالم

2022/02/19 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصور تداولتها مواقع اخبار اجنبية.

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