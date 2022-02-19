الصدر يؤكد لمسؤول سرايا السلام ضرورة التطوير في المجال العسكري

2022/02/19 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمسؤول العام لسرايا السلام، أبو مصطفى الحميداوي، اليوم السبت، ضرورة التطوير في المجال العسكري وذكر الاعلام العسكري للسرايا في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الحميداوي التقى مقتدى الصدر، اليوم في مدينة النجف الاشرف، واستمع لحديثه حول الجهاد”.وحث الصدر بحسب البيان على “ضرورة التطوير في المجال […]

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