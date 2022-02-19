الدفاع التركية: تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق

2022/02/19 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية ،اليوم السبت، تحييد خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض داخل اراضي اقليم كردستان العراق.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها في تويتر ان قواتها تواصل مكافحة من وصفتهم بالإرهابيين بكل عزم وحزم مضيفة ان تحييد العناصر الخمسة من حزب العمال جاء في منطقة تقع ضمن عملية مخلب النمر وهي العملية التي أطلقتها القوات التركية في حزيران من العام الفين وعشرين.

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