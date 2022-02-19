امتداد: السلاح المنفلت لن يثنينا عن كشف ملفات الفساد

2022/02/19 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت حركة امتداد ،اليوم السبت، الاستهداف الذي طال منزل النائبة عن الحركة نيسان زاير في محافظة ذي قار.

وذكرت الحركة في بيان أنّ أذرع الشر تستمر بمحاولاتها الدنيئة لكسر إرادة الوطنيين الذين تصدوا لمواجهة المسؤولية تجاه بلدهم, مضيفة أنّ الاعتداء الأخير ما هو إلا دافع آخر للمضي نحو محاسبة الفاسدين الذين لطالما سفكوا الدم العراقي وحاربوا الأصوات الوطنية الحرة .

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