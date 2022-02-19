إنجاز استثمار غاز الحلفاية يصل إلى المنتصف.. 150 مقمق في الجيب

2022/02/19 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، السبت، انجاز ما نسبته 51% من مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.

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وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم وفقاً لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2022)، إن "هذا الانجاز يأتي في إطار جهود وخطط وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية عبر ذراعها التنفيذي شركة نفط ميسان لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة".

وأشار جاسم إلى أنه "تواصل الشركة جهودها الرامية لتطوير هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطن بالدرجة الأولى من خلال دعم قطاع الكهرباء وتنفيذ مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية بطاقة (300) مليون قدم مكعب قياسي"، مبيناً أن "المشروع ينفذ من قبل شركة بتروجاينا الصينية والمقاول الرئيسية للحقل شركة CPECC الصينية فضلا عن مجموعة من الشركات الثانوية وبإشراف ومتابعة لجنة فنية مختصة في شركة نفط ميسان".

وبين، أن "مدة تنفيذ المشروع 30 شهراً لبناء المنشآت، و30شهراً أخرى للتشغيل والصيانة، وبلغت نسب الانجاز الفعلي 51 ٪ لغاية تاريخ 14 شباط 2022، حيث من المقرر انجاز المشروع وبدء التشغيل التجريبي منتصف عام 2023".

وعن أهمية المشروع قال معاون المدير العام لشؤون الإنتاج أحمد رحيم أحمد: إن "الجهود المشتركة تهدف إلى معالجة جميع كميات الغاز المصاحب المنتج في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق، والاستفادة منها لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف بالإضافة لإنتاج الغاز السائل غاز الطبخ والكبريت ، فضلا عن إنتاج مكثفات النفط +C5 التي سيتم حقنها مع النفط المصدر لتحسين المواصفات المطلوبة إضافة لاستخدامها بالصناعات الأخرى".

وأضاف، أن "المشروع الذي سوف يوقف حرق الغاز في الحقل حفاظاً على البيئة قابل للتوسعة حيث سيعالج ايضا الغاز الخام من حقول الجهدالوطني العمارة، ونور، والفائض من حقول ميسان".

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