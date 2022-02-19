ليبيا.. هل تبعد

2022/02/19 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط محاولات برلمانية لإزاحته من السلطة، أقر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، سلسلة من خطط الإنفاق التي تحظى بشعبية، في خطوة اعتبرها البعض محاولة منه لتركيز موقعه وعدم استبداله.

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