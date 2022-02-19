بالمخطط.. تعرف على أرباح شركات الهاتف النقال وعدد مشتركيها في 2021

2022/02/19 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت، عن عائدات شركات الهاتف النقال في العراق لسنة 2021 وحسب الشركات واعداد المشتركين ومعدل العائد الشهري من كل مستخدم .وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “شركة اسياسيل بلغ عائدها الشهري بحدود 1 مليار دولار وباعداد مشتركين بلغت 15.9 مليون مشترك وبمعدل عائد […]

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