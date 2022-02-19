الزاملي يطالب الحكومة بمنع سفر وزير المالية

2022/02/19 | 17:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت، الحكومة العراقية بإصدار كتاب منع سفر لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الزاملي ترأس، اليوم، اجتماعا موسعا حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب، لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، فيما امتنع …

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