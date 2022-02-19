الموانئ: تفريغ اعلى معدل للحاويات خلال يوم واحد في ميناء ام قصر الشمالي

2022/02/19 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/كشفت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، عن تفريغ اعلى معدل في الحاويات المستوردة خلال يوم واحد في ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “ارصفة ميناء ام قصر الشمالي استقبلت نحو 3914 حاوية وتم تفريغها بمعدل يوم واحد”.وأضاف الفرطوسي […]

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