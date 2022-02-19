العثور على مضافات وعبوات ناسفة في وادي الشاي بكركوك

2022/02/19 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثرت فرقة المشاة الآلية الثامنة في الجيش العراقي، اليوم السبت، على مضافات وعبوات ناسفة في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه “شرعت فرقة المشاة الآلية الثامنة ومن خلال لواء المشاة الخامس والأربعين وفوج مغاوير القيادة وبإشراف قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك الفريق الركن علي الفريجي بواجب بحث وتفتيش في وادي […]

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