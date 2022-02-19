دي ماريا يقترب من الانتقال الى صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي

2022/02/19 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد دي ماريا مع النادي الفرنسي، الصيف المقبل، ولم يقرر سان جيرمان بعد التجديد له.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن دي ماريا تلقى اتصالات أولية من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرازيلي، جدد اهتمامه براقص التانجو مؤخرًا.

ويستطيع دي ماريا التوقيع مجانًا الآن مع أتلتيكو مينيرو، في ظل تجاهل سان جيرمان له، والذي يصبح أمرًا واقعًا أكثر فأكثر مع مرور الوقت دون مفاوضات للتجديد.

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