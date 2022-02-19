وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة

2022/02/19 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ،اليوم السبت، أن بلاده تستعد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة حول التهديد الروسي بغزو أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت الألمانية، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ، إن كييف تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة والمتمثلة بالتهديد الروسي لغزو بلاده.

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