العمال الكردستاني يتهم حزب بارزاني بالتخابر مع تركيا لاستهداف مناطق عراقية

2022/02/19 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ دهوك..اتهم عضو لجنة العلاقات بحزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة والتعامل مع الجيش التركي لاستهداف مواقع متعددة شمالي العراق.وقال شيخ موس في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي وعناصره يقومون بالتخابر مع الجيش التركي للإدلاء عن مواقع يتم استهدافها في سنجار وقرى محافظة دهوك”.وأضاف أن “أغلب […]

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