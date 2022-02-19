القوة الجوية يخصص حافلة لتقل جماهيره إلى ميسان

2022/02/19 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، تخصيص حافلة لنقل جماهيره إلى محافظة ميسان غداً الاحد.وذكر النادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتعاون مع رابطة جماهير النادي، تعلن عن توفيرها حافلات لنقل جماهيرنا ذهابا وايابا لمؤازرة فريقنا القوة الجوية في مباراته غدا الأحد أمام فريق نفط ميسان ضمن […]

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