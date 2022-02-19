إبراهيم عيسى يثير عاصفة من الجدل في مصر بعد نفيه حدوث واقعة المعراج للنبي محمد

2022/02/19 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عاصفة من الجدل واسعة النطاق، بعد نفيه صحة حدوث واقعة المعراج للنبي محمد.

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