بارزاني یستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي العراقي

2022/02/19 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس مسعود البارزاني ،اليوم السبت، في صلاح الدين، وفداً رفیعاً من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة أمين الحزب رائد فهمي.

وبحث الجانبان الوضع السياسي في العراق والتطورات الاخيرة في العملية السياسية العراقية.

وتم تبادل الآراء حول قرارات المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الوضع العام في العراق.

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