بالصور.. مكافحة المخدرات تلقي القبض على ثمانية متهمين في كركوك

2022/02/19 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

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القت مكافحة المخدرات في كركوك ،اليوم السبت، القبض على ثمانية متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وبعد ايعاز من قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد، كاوه غريب عبدالرحمن، شرعت مفارز المكافحة وبعملية نوعية من القبض على ثمانية أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة ،حيث تم تصديق أقوالهم أبتدائياً و قضائياً وتوقيفهم وفق أحكام المادة القانونية(28-32) مخدرات.

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