تسفير 13 أجنبياً بأمر ’الجوازات والإقامة.. نريد فرص عمل لشبابنا

2022/02/19 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، السبت، تسفير عدد من الأجانب لمخالفتهم قانون وشروط الإقامة في العراق.

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وقالت الدائرة في بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2022)، إنه "قامت ملاكات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة/ شعبة الابعاد في محافظة البصرة، بتسفير وابعاد ١٣ أجنبيا خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي".

وأضافت، "وتأتي هذه الإجراءات من أجل خلق فرص عمل لشبابنا الاعزاء واستثمار طاقتهم لبناء عراقنا الحبيب".

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