كان مقربا من

2022/02/19 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على وكيل عارضات الأزياء السابق الفرنسي جان لوك برونيل الذي كان قريباً من الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، ميتاً شنقاً داخل زنزانته في سجن "لا سانتيه" الباريسي، وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية.

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