العمل تضع شرطاً لزيادة أعداد المستفيدين من قروض الباحثين عن العمل

2022/02/19 | 17:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية منح القروض للباحثين عن العمل، فيما وضعت شرطاً لزيادة أعداد المستفيدين.وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي،: إن “دائرة العمل والتدريب المهني أحد تشكيلات الوزارة تقدم قروضاً صغيرة للباحثين عن العمل وخاصة الخريجين المسجلين في بيانات الوزارة”، مبيناً أن “الوزارة وصلت لرقم 60 ألف قرض منحت […]

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