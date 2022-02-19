غداً.. ختام الجولة 22 من ممتاز الكرة بإقامة خمس مباريات

2022/02/19 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تُختتَمُ، غداً الأحد، منافساتُ الجولة (22) لدوري الكرةِ الممتاز، بإقامةِ خمسِ مبارياتٍ في ملاعب المحافظات.ففي ملعبِ الكفل بمحافظةِ بابل، يستضيفُ فريق القاسم فريقَ الزوراء في المباراةِ التي تقام في تمامِ الساعة (1:30) ظهراً، على أن يلعب فريقُ نوروز مع ضيفهِ فريق نفط الوسط في تمام الساعةِ (2:00) ظهراً في اللقاءِ الذي يجرى […]

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