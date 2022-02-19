الثقافة تعلن المضي في رفع التجاوزات على المواقع الأثرية والتراثية

2022/02/19 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار قاسم طاهر السوداني، اليوم السبت، المضي برفع التجاوزات عن المواقع الأثرية والتراثية في بغداد والمحافظات.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال جولة ميدانية برفقه رئيس هيأة الآثار والتراث ليث مجيد حسين ومدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، في أحد […]

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