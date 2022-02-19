النفط: 51% نسبة إنجاز مشروع استثمار غاز الحلفاية في ميسان

2022/02/19 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت وزارة النفط ،اليوم السبت، تحديد نسبة إنجاز مشروع استثمار غاز الحلفاية في محافظة ميسان.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان، علي جاسم، في بيان إن “نسبة إنجاز مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان، الذي يستهدف استثمار 300 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم )، بلغت (51%).”

وأضاف ، أن “هذا الانجاز يأتي في إطار جهود و خطط وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية عبر ذراعها التنفيذي شركة نفط ميسان لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة”، مشيراً إلى أن “الشركة تواصل جهودها الرامية لتطوير هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطن بالدرجة الأولى من خلال دعم قطاع الكهرباء وتنفيذ مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية بطاقة (300) مليون قدم مكعب قياسي”.

فيما لفت جاسم إلى أن “المشروع ينفذ من قبل شركة بتروچاينا الصينية والمقاول الرئيس للحقل شركة CPECC الصينية فضلا عن مجموعة من الشركات الثانوية وبإشراف ومتابعة لجنة فنية مختصة في شركة نفط ميسان”.

وأشار إلى أن “مدة تنفيذ المشروع (30 شهراً) لبناء المنشآت، و(30 شهراً ) أخرى للتشغيل والصيانة، وبلغت نسب الانجاز الفعلي ( 51 ٪) لغاية تاريخ 14 شباط 2022، حيث من المقرر انجاز المشروع وبدء التشغيل التجريبي منتصف عام 2023”.

وعن أهمية المشروع، قال معاون المدير العام لشؤون الانتاج أحمد رحيم أحمد، إن “الجهود المشتركة تهدف الى معالجة جميع كميات الغاز المصاحب المنتج في حقل الحلفاية بطاقة (300) مقمق، والاستفادة منها لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف بالإضافة لانتاج الغاز السائل (غاز الطبخ) والكبريت، فضلا عن إنتاج مكثفات النفط (+C5) التي سيتم حقنها مع النفط المصدر لتحسين المواصفات المطلوبة إضافة لاستخدامها بالصناعات الاخرى”.

وأضاف أحمد، أن “المشروع الذي سوف يوقف حرق الغاز في الحقل حفاظاً على البيئة قابل للتوسعة حيث سيعالج ايضا الغاز الخام من حقول الجهد الوطني، العمارة، ونور، والفائض من حقول ميسان”.

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