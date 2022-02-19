مشكلة أخرى بين الحاكمين.. منصب محافظ كركوك يواجه رفضاً بربطه برئاسة جمهورية العراق - عاجل

2022/02/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم السبت، رفضه ربط منصب محافظ كركوك برئاسة الجمهورية.

وقال يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "منصب محافظ كركوك هو للاتحاد حصرا، وهذا الأمر محسوم قبل حتى تشكيل الكابينة الحكومية في إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني".

وأضاف أن "منصب محافظ كركوك هو للاتحاد الوطني ولن نتنازل عنه، ورئاسة الجمهورية هي استحقاق سياسي وانتخابي وفقا للاتفاقات المبرمة بين الطرفين، ولكن الديمقراطي لايحترم تلك الاتفاقات".

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