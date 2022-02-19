بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطلب من الإدعاء العام منع سفر وزير المالية

2022/02/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد طلبت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، من الادعاء العام منع سفر وزير المالية.

وقال النائب الاول حاكم الزاملي في وثيقة موجهه الى مجلس القضاء تلقتها (بغداد اليوم): "بالنظر لوجود مخالفات مالية وقانونية تخص وزير المالية وامتناعه عن الحضور يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنعه من السفر ".ادناه نص الوثيقة:.

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