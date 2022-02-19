القبض على شخص بحوزته بطاقات لقاح كورونا دون تخويل

2022/02/19 | 18:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز قيادة شرطة بابل، من القاء القبض على شخص ضبط بحوزته (28) بطاقة لقاح لفيروس كورونا “كوفيد-19” مختومة وبدون تخويل رسمي في سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمالي مدينة الحلة.وأوضح بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه باشرت المفارز بتسليم المتهم الى مركز الشرطة المعني لاتخاذ لإجراءات …

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