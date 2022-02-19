الكاظمي يستذكر المرجع الصدر: سلام على ذكراه الخالدة

2022/02/19 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم السبت، أن الشهيد الصدر قاد انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر.

وقال الكاظمي في تغريدة له : “قاد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر وعلى خطى الائمة الاطهار، استرخص الحياة ازاء الطغيان فكان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

وأضاف: سلام على ذكراه الخالدة في ركب شهدائنا الاحرار”.

قاد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) انتفاضة قول الحق عند سلطان جائر.



وعلى خطى الأئمة الأطهار، استرخص الحياة إزاء الطغيان، فكان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.سلام على ذكراه الخالدة في ركب شهدائنا الأحرار.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 19, 2022

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