2022/02/19 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة ان “مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري وتفتيش الاشخاص والعجلات القت القبض على تسعة متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة في نينوى”.وأضاف البيان ان “المعتقلين ضبط بحوزتهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تسعة متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى first appeared on ايرث نيوز.

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