2022/02/19 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع مقبرة "الجريمة القديمة" في تلال مايوبول باعتبارها شاهدة على آلاف الأرواح التي راحت ضحية الحرب في شرق أوكرانيا في السنوات الثماني الماضية.سكان المنطقة يأملون في السلام، لكنهم عاجزون عن إخفاء قلقهم نتيجة التوتر الحالي الناجم عن الحشد الروسي على الحدود.

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