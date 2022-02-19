2022/02/19 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني: سنقوم بحماية أرضنا مهما كان حجم القوات الروسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني: سنقوم بحماية أرضنا مهما كان حجم القوات الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني: سنقوم بحماية أرضنا مهما كان حجم القوات الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).