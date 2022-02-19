القبض على تسعة متهمين بترويج المخدرات في نينوى

2022/02/19 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على تسعة متهمين في نينوى.وقالت الوزارة، في بيان تقلت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على تسعة متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة في نينوى”.وأضافت، أن “المتهمين ضبط بحوزتهم مادة الكرستال وحبوب مخدرة وادوات للتعاطي ليتم اتخاذ […]

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