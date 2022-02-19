اسواق بغداد تغلق على انخفاض اسعار الدولار

2022/02/19 | 18:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم السبت، عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كان السعر المسجل صباح اليوم 146500 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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