مدرب لياقة يشكو إدارة القوة الجوية بسبب مستحقاته المالية

2022/02/19 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قدم مدرب اللياقة البدنية نصير عبد الأمير، بشكوى ضد إدارة نادي القوة الجوية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.وقال مصدر مقرب من عبد الامير في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “مدرب اللياقة البدنية الاسبق لفريق القوة الجوية بكرة القدم نصير عبد الامير ، تقدم بشكوى لدى القضاء ضد إدارة القوة الجوية”.واوضح […]

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