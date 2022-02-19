ائتلاف المالكي: العملية السياسية تدار بالتغريدات والتصريحات

2022/02/19 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أنتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، السبت، أداء العملية السياسية الحالية ، مشيرا الى انها تدار بوساطة تغريدات وتصريحات إعلامية من جهات سياسية.وقال الحمامي لوكالة /المعلومة/، إن “مجلس النواب الحالي ليس له اي دور في إدارة العملية السياسية رغم اعتباره الرئاسة الوحيدة التي تم التصويت على رئيسها ونوابه ، لكن […]

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