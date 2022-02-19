2022/02/19 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الممثلين الغربيين سيصبحون مشاركين في “الجرائم ضد الإنسانية” من قبل كييف، إذا واصلوا تجاهل الوضع المأساوي لسكان دونباس.وتساءلت زاخاروفا في صفحتها على “تلغرام”، اليوم السبت: “هل لاحظتم كيف نسي المجتمع الغربي كله بشكل مفاجئ حقوق الإنسان؟ كيف نسوا الكلمات السحرية التي سمحت لهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاخاروفا: محاولات الغرب لتجاهل قضايا “دونباس” تغاض عن جرائم كييف first appeared on ايرث نيوز.

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