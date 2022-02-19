اثر التسبب بوفاة نصف مليون شخص.. شركة أمريكية للأدوية تعرض تعويضا بـ 6 مليارات دولار

2022/02/19 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، السبت، ان مالكي شركة برود فارما الامريكية لصناعة الادوية عرضوا تعويضا بقيمة 6 مليار دولار لضحايا أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة لتسوية سيل من الدعاوى القضائية التي تتعلق بدوائها الذي يدعى اوكسي كونتين الذي يسبب الادمان على المخدرات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، فانه […]

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