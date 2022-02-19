2022/02/19 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق سكنية في دونيتسك خلال الساعات الماضية.وقال ممثل دونيتسك في المركز، إن القوات الأوكرانية قصفت في أقل من ساعة 3 مناطق سكنية أخرى في دونباس، مشيرا إلى تعرض منطقة لينينسكي للقصف مرتين.وتتبادل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تواصل قصف عدة مناطق سكنية في دونيتسك first appeared on ايرث نيوز.

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