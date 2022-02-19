محذراً من تعاقدات الإقليم.. تحالف النصر: لا يمكن أن يباع النفط باسم محافظة او اقليم

2022/02/19 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر عضو ائتلاف تحالف النصر عقيل الرديني، السبت، من أزمة حقيقية قد يتعرض لها العراق بشأن التعاقدات البعيدة الأمد بين الاقليم وتركيا وروسيا.وقال الرديني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “لا يمكن أن يباع النفط باسم محافظة او اقليم لدول الخارج دون اللجوء إلى السياقات القانونية وقرار المحكمة جاء في محله “، مشيراً إلى […]

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