المالكي يدخل على خط أزمة الدولار

2022/02/19 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، على أزمة الدولار.

وقال المالكي، عبر "تويتر": "لتخفيف معاناة الشعب العراقي وخاصة الطبقات الفقيرة بسبب تخفيض قيمة الدينار العراقي، الذي ادى الى ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا كبيرا، الامر الذي حذرنا منه سابقا وقاطعنا جلسة التصويت على موازنة 2021 بسببه، وبعد الارتفاع الملحوظ في سعر النفط في الاسواق العالمية".

‏وطالب زعيم ائتلاف دولة القانون، البنك المركزي العراقي بـ"اتخاذ قرار باعادة سعر الصرف بالآلية التي لا تسبب اضرارا جديدة للمواطنين والفعاليات الاقتصادية".

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