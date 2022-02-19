الدفاع توافق على ارسال فرق ازالة ألالغام لسد حدودي شرق العراق

2022/02/19 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مسؤول حكومي، السبت، بموافقة وزارة الدفاع على ارسال فرق ازالة الالغام لسد حدودي شرق العراق.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـوكالة / المعلومة /، ان “وزارة الدفاع اعطت الضوء الاخضر لإرسال فرق ازالة الالغام الى سد مندلي، لإجراء كشف شامل لباطن البحيرة بعد تجفيفها من اجل الاطمئنان […]

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