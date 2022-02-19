أظهرت فجوات حرف F الموسيقية على ظهر عاري منذ 100 عام.. هذه الصورة قد تكون الأغلى ثمنًا في مزاد

2022/02/19 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "آلة كمان آنغريه" الشهيرة (Le Violon d’Ingres) للمصوّر والفنان الأمريكي السوريالي مان راي، تستعد لدخول التاريخ كأغلى صورة ستُباع في مزاد علني.

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