الوفد الكردي: قرار الاتحادية غير دستوري ولا يخدم استقرار العراق

2022/02/19 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيسا اقليم وحكومة كردستان نيجيرفان البارزاني ومسرور البارزاني ،اليوم السبت، انتقادهما لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم.

جاء ذلك خلال لقائهما وفدا رفيعا من الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الاميركي برئاسة ليندسي غراهام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حيث ناقش الجانبان الوضع السياسي في العراق وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة والعلاقات بين كردستان والولايات المتحدة.

ووصف الوفد الكردي قرار المحكمة الاتحادية الاخير بأنه غير دستوري في حين اعرب الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما حول القرار حول كونه لا يخدم استقرار الوضع في العراق ولا مساعي حل الخلافات بين بغداد وأربيل.

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