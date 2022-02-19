الديوانية يقيل حمزة هادي بسبب تراجع النتائج

2022/02/19 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر نادي الديوانية الرياضي، إقالة مدرب فريق كرة القدم حمزة هادي من منصبه.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ “الكابتن حمزة هادي، شكراً لك على كل ما قدمته للديوانية ونتمنى لك التوفيق في مشوارك التدريبي القادم”.تجدر الاشارة إلى إن الديوانية يحتل المركز 18 برصيد 16 نقطة.وتلقى الديوانية ثلاث هزائم […]

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